Jair Bolsonaro diz que Moraes quer alijá-lo da política

Na última terça-feira, 31, o ex-presidente e o general Walter Braga Netto foram condenados pelo TSE por uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência em 7 de setembro de 2022

“É o que costumo dizer: você briga em casa com sua esposa e vai recorrer para a sogra? A gente está vendo qual a estratégia nossa, se bem que não tem estratégia. Estratégia é o que o Alexandre de Moraes quer. E a gente sabe o que ele quer. É me alijar da política”, afirmou o ex-presidente ao jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaro disse ainda que “está vendo” se vai recorrer ou não da segunda condenação que sofreu no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça-feira, 31, por uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência em 7 de setembro de 2022.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 3, que o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) deseja afastá-lo da política e que "no momento ele (Moraes) está tendo vitória, mas tudo nessa vida é dinâmico”.

Além de presidente do TSE, Moraes é ministro do STF, onde atua como relator de inquéritos que incluem Bolsonaro e seus aliados. O principal desses inquéritos é sobre os responsáveis pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. O ex-presidente é inserido como suposto autor intelectual.

Bolsonaro deve responder ainda a inquéritos e uma série de processos em várias instâncias do Judiciário brasileiro, bem como outras ações na Justiça Eleitoral.

Grande parte das ações decorrem da conduta de Bolsonaro durante seu mandato, incluindo o comportamento dele durante a pandemia de Covid-19 e das investigações no inquérito das milícias digitais, e declarações dadas antes de se tornar presidente, quando ainda era deputado federal.

Na última terça-feira, 31, o ex-presidente e o general Walter Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, foram condenados por 5 votos a 2 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os ministros também impuseram multa no valor de R$ 425 mil.

Os ministros julgaram três ações que atribuíram ao ex-presidente e ao general abuso de poder político, abuso de poder econômico e conduta vedada nas comemorações do dia 7 de setembro de 2022. A maioria considerou que Bolsonaro e seu vice usaram as cerimônias oficiais para fazer campanha e tentaram instrumentalizar as Forças Armadas para turbinar sua campanha à reeleição.

Bolsonaro, que tem 68 anos, só poderá se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos de idade, ficando afastado, dessa forma, de três eleições até lá, sendo uma delas a nacional de 2026. Braga Netto, que fica inelegível até 2030, disse que vai recorrer à decisão, que, para ele, inclui uma multa de R$ 212,18 mil.