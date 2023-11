Michelle Bolsonaro vira cidadã paulistana em homenagem aprovada na Câmara Municipal

"Os representantes da extrema-esquerda na Casa tinham a meta de impedir esse título, mas os nossos vereadores se guiam pela verdade e pela justiça e, assim, dobraram a meta e venceram com mais do dobro dos votos!", escreveu a ex-primeira-dama, que nasceu em Ceilândia (DF), nas redes sociais nesta quinta, 2.

A ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, recebeu o título de cidadã paulistana, homenagem concedida pela Câmara de Vereadores de São Paulo. O decreto foi proposto em 2020 e aprovado na tarde de quarta-feira, 1º, véspera do feriado de Finados.

Em fevereiro deste ano, Michelle assumiu a presidência do PL Mulher e tem cumprido agendas em todo o País angariando novas filiadas para a sigla. Ela própria é um dos nomes aptos a assumir o espólio de Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O partido tem apostado na bandeira do protagonismo feminino e na popularidade de Michelle. Ela é uma das investigadas no caso das joias sauditas - em que a Polícia Federal (PF) suspeita que o ex-presidente coordenava um esquema internacional de venda de presentes recebidos em agendas oficiais.

No entanto, a figura de Michelle não tem os mesmos desgastes e polêmicas que circundam o marido. Além disso, ela possui um bom diálogo com o público evangélico, um dos segmentos sociais em que mais há resistência a Lula e ao PT.

No dia 17 de outubro, a ex-primeira-dama protagonizou uma propaganda do PL exibida depois do Jornal Nacional, um dos horários de maior audiência da televisão brasileira. De camiseta branca e pouca maquiagem, ela apela às mulheres para que ingressem no partido.

"Do norte ao sul do nosso país, existem mulheres incríveis que encontraram, no amor ou na fé, o propósito de ajudar, servir, educar, ensinar e fazer acontecer. Seja candidata a vereadora ou prefeita na sua cidade. Participe! Filie-se ao PL", diz Michelle no vídeo.

Apesar dessas investidas, Jair Bolsonaro não avaliza o nome da esposa na política. Logo depois de ficar inelegível, ele descartou a possibilidade de Michelle ser candidata por ela ser "inexperiente".