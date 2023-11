Gleisi critica Campos Neto por apoiar reajuste para servidores do Banco Central

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PR), usou as suas redes sociais para criticar, nesta quinta-feira, 2, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, por demonstrar apoio a um reajuste salarial para servidores do banco.

Na quarta-feira, dia 1º, Campos Neto compareceu em um ato feito por servidores na frente da sede do BC, em Brasília. Os funcionários defendem reajustes salariais e reestruturação das carreiras, com a criação de um bônus de produtividade semelhante ao implementado para a Receita Federal no atual governo, e não descartam a possibilidade de entrar em uma greve geral neste mês de novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Estadão procurou a presidente do PT e o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), entidade que representa os servidores do BC, mas não obteve retornos. O PT sempre se posicionou favorável à pauta de reajustes dos servidores públicos.