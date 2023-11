Deputado Felipe Aguiar é empossado na Alece

Ele assume a vaga do deputado Daniel Oliveira (MDB), que deixa a casa legislativa durante 120 dias para tratar de assuntos de interesse particular

“Agradeço a todos em nome do senador Eunício Oliveira, presidente estadual do meu partido, que tem como objetivo ajudar o povo cearense, e a ele tenho o máximo respeito”, declarou.

Eleito suplente em 2022, Felipe foi acompanhado na sessão de posse no plenário pelos deputados Guilherme Landim (PDT), Davi de Raimundão (MDB), Leonardo Pinheiro (Progressistas), Marcos Sobreira (PDT), Antônio Granja (PDT), De Assis Diniz (PT), além do próprio Danniel Oliveira. Na ocasião, Aguiar prestou juramento e manifestou respeito à condição de parlamentar.

Tomou posse na última quarta-feira, 1º de novembro, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) o deputado estadual Felipe Aguiar (MDB). Ele assume a vaga de Daniel Oliveira (MDB), que deixa a casa parlamentar durante 120 dias de licença para tratar de assuntos de interesse particular.

O deputado, natural de Morada Nova, mencionou que o município não tem representação parlamentar na Alece há 22 anos. “Estou aqui para completar o quadro de parlamentares do município com muita honra e felicidade, com um único objetivo, que é servir o povo cearense com consciência, justiça e bondade”, lembrou.

O presidente da Casa, Evandro Leitão, desejou boas-vindas a Felipe Aguiar e reiterou a pluralidade de pensamentos na Assembleia.

“Aqui somos 45 deputados com pensamentos muito diferentes, mas com direitos iguais. Tenho certeza que Felipe Aguiar vai representar muito bem não só Morada Nova, mas todo o estado do Ceará nesses 120 dias de Parlamento”, disse.



