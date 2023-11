STF suspende 'indenização de representação' a servidor comissionado e barra fura-teto no Pará

Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) endossou liminar do ministro Cristiano Zanin para suspender norma do Pará que prevê o pagamento de parcela denominada "indenização de representação" a servidor público que exerça cargo comissionado no Executivo estadual, sem submissão ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal.

A decisão se deu na sessão virtual finalizada no dia 27 de outubro, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7440, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. As informações foram divulgadas pelo STF - Processo relacionado: ADI 7440.

Indenização