Centrão quer o FNDE, ligado a Camilo e presidido pela cearense Fernanda Pacobahyba

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é parte do MEC, núcleo duro do Ceará na administração federal

A pressão de partidos do Centrão por pastas e cargos na administração federal cresceu nos últimos dias, com movimentações visando a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e agora chegando às portas do Ministério da Educação (MEC), mais especificamente sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualmente presidido pela cearense Fernanda Pacobahyba.



Dono de três ministérios (Desenvolvimento Regional, Comunicações e Turismo), o União Brasil estaria condicionando a continuidade do apoio ao governo ao comando de órgãos como os Correios e também o FNDE, conforme a jornalista Andréia Sadi, do G1.

O FNDE é um fundo bilionário cobiçado por parlamentares em diversos governos. O órgão executa a maioria das ações e programas da educação básica, como ações voltadas para políticas de alimentação e transporte escolar, além de ter participação no ensino superior e técnico.

Núcleo duro do Ceará na administração federal, o MEC é liderado pelo ministro Camilo Santana (PT) e pela secretária executiva Izolda Cela (sem partido). Conta ainda com Pacobahyba no FNDE, após indicação de Camilo. Pacobahyba foi secretária da Fazenda de Camilo quando o petista estava à frente do governo do Ceará.

Embora Lula tenha blindado o comando do ministério da Saúde e, segundo interlocutores, descarte alteração na Embratur, atualmente comandada por Marcelo Freixo (PT), nos bastidores aponta-se que o Centrão deverá subir a pedida, após a aprovação da reformar tributária na Câmara, e buscar órgãos com verbas altas. A Fundação Nacional do Índio (Funasa) é outra que pode entrar na mira do Centrão.