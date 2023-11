Camilo se manifesta sobre ataque em escola de São Paulo: "Profundamente lamentável"

Na manhã desta segunda-feira, 23, um aluno de 15 anos da escola Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, entrou armado no colégio e efetuou disparos contra os presentes no local. Uma aluna morreu e outras três pessoas ficaram feridas

O ministro da Educação, Camilo Santana , utilizou sua conta oficial do X, antigo Twitter, para se manifestar acerca do ataque a tiros à Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo , nesta segunda-feira, 23. A tragédia deixou uma estudante morta e três feridos.

Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas desse episódio de violência na Escola Estadual Sapopemba, zona leste de São Paulo. Um fato profundamente lamentável, inaceitável, que entristece a todos nós. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 23, 2023

Além do ministro, outros políticos também utilizaram as redes sociais para se manifestar sobre o caso, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista lamentou o episódio, afirmando que recebeu a notícia “com muita tristeza” e se solidarizou com os familiares da jovem assassinada e dos alunos feridos.

“Recebi com muita tristeza a notícia do ataque na Escola Estadual Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos. Não podemos normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade e tragédias como essas", escreveu o presidente no X.

