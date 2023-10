Wagner desafia Sarto e diz que nenhum candidato conhece Fortaleza melhor do que ele

Capitão Wagner já se apresenta como pré-candidato a prefeito de Fortaleza em 2024. Crédito: Divulgação / Assessoria Capitão Wagner

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) fez um desafio ao chefe do Executivo da Capital, José Sarto (PDT), que deve tentar à reeleição e a outros postulantes, alegando que nenhum destes conheceria melhor a Cidade do que ele. Wagner lembrou de campanhas anteriores e projetou visitas a todos os bairros da Capital no ano que vem.

“Desafio qualquer candidato a conhecer melhor a cidade de Fortaleza do que eu conheço. Em cada bairro e comunidade desta Cidade, já finquei meus pés lá. Se na eleição para governador eu posso dizer que fui nos 184 municípios do Ceará. A gente vai poder bater no peito também e dizer: Eu fui nos 121 bairros de Fortaleza e conheço cada um desses bairros. Meus amigos estão morando lá, minha família está morando lá”, disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A declaração ocorreu num evento do União Brasil, no último sábado, 21, que teve tom eleitoral e pedidos para que a oposição se unisse ainda no primeiro turno a fim de não dividir forças contra o grupo do ministro Camilo Santana (PT). Na ocasião, Wagner pediu que a população centralizasse o debate eleitoral no que fosse atribuição do prefeito e não focando em temas que o gestor municipal não teria autonomia para deliberar. Ele reforçou o desafio, desta vez citando Sarto nominalmente.