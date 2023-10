PL definirá candidato à Prefeitura de Fortaleza por meio de pesquisa

A informação havia sido confidenciada ao O POVO durante a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Fortaleza no fim de setembro. Antes da confirmação, Bolsonaro, quando questionado, disse: “Pergunta para eles”, se referindo a Fernandes e Carmelo.

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza será definido por meio de pesquisas, confirma o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto . O deputado federal André Fernandes (PL), e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) disputam o posto.

Leia mais Bolsonaro vai ao Iguatemi em Fortaleza, come pizza e é tietado por apoiadores

Sobre o assunto Bolsonaro vai ao Iguatemi em Fortaleza, come pizza e é tietado por apoiadores

Embora André Fernandes tenha se colocado como pré-candidato em junho, com o aval de Bolsonaro e Valdemar, de acordo com o próprio parlamentar, a decisão sobre a candidatura do partido na capital cearense virá com o nome mais bem colocado em pesquisa, a ser feita entre o fim de 2023 e início de 2024.



Fernandes havia contrariado esta versão dizendo que a definição não seria por meio de pesquisa, mas sim com uma decisão do diretório municipal do PL em Fortaleza, no qual ele é presidente da comissão provisória. Na Marcha contra o aborto, realizada este mês, ele foi chamado de “prefeito” por vários apoiadores.



Já Carmelo sempre reiterou a pesquisa como decisiva para a escolha do nome. O deputado estadual participou do mesmo evento em Fortaleza contra o aborto e publicou um vídeo nas redes sociais na mesma linha do correligionário, com apoiadores também se referindo a ele como "prefeito". O vídeo foi respostado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto.