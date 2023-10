PT faz encontro e reúne pré-candidatos em torno de crítica a Sarto

O encontro foi realizada no bairro Bom Jardim e acontece como uma diretriz da Executiva Nacional do PT

Entre as falas da população e dos parlamentares, as principais pautas foram a defesa de uma candidatura própria do PT e críticas à gestão de José Sarto (PDT), adversário da sigla em 2024. Foram mencionados desde a Taxa do Lixo até o fechamento de emergências hospitalares.

O PT de Fortaleza realizou nesse sábado, 7, no Bom Jardim, o terceiro encontro para escuta popular e construção de um plano de governo, a ser usado em uma eventual vitória em 2024. Entre os presentes, três dos quatro pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pela legenda: Guilherme Sampaio, presidente municipal da sigla, Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais do Governo Elmano, e Larissa Gaspar, deputada estadual. A deputada federal Luizianne Lins (PT) não compareceu , mas mandou representante.

"Até para que uma rua seja recapeada, uma lâmpada seja acesa ou um árvore seja podada, você tem que fazer uma briga em uma tribuna de um parlamento para que prefeito faça aquilo que é do cotidiano, se ele não sabe administrar a cidade, pois ele que saia", disse ainda.

Com a reunião dos três no encontro, Sampaio considerou ser "importante" que a sigla tenha opções na disputa e ofereça "o melhor" para a população de Fortaleza. "Nós defendemos que a prefeitura faça aquilo que Lula nos ensinou, que ela coloque a periferia no orçamento de política pública dessa cidade. Vocês têm acompanhado isso na imprensa, nos movimentos. Vocês têm acompanhado que vários companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores colocaram seu nome à disposição do PT para disputar pela Prefeitura de Fortaleza", ressaltou ao apontar para os nomes de Luizianne, Larissa, Artur e o seu próprio.

O presidente municipal projetou que a sigla deve seguir dialogando para encontrar "unidade" não só internamente, mas com os partidos aliados que são base do governador Elmano de Freitas (PT). Atualmente, além do PCdoB e PV juntos do PT em federação, entram na lista PSB, PSD, PP, MDB e uma grande ala do PDT, liderada pelo senador Cid Gomes.

Bruno foi mais contido e exaltou os feitos da gestão de Elmano, mencionando o mutirão de cirurgias e o programa Ceará Sem Fome. O ex-deputado elogiou também a gestão de Luizianne à frente da prefeitura. "Com o orçamento participativo muito bem lembrado aqui que precisa retornar a nossa cidade", acrescentou. A fala remete a algumas das críticas feitas pelo moradores do local que destacaram que o orçamento não estaria sendo investido em áreas periféricas e sendo concentradas apenas na região da Beira-Mar.

"Eu tenho certeza que nós, no ano que vem, vamos apresentar, aqui tem vários excelentes nomes, vamos conversar com os demais partidos progressistas e construir uma candidatura que vai recolher os erros do passado e avançar cada vez mais", afirmou.