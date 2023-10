Lula chama ataque do Hamas de terrorista e fala que guerra é irracionalidade

Presidente Lula participa de evento em celebração dos 20 anos do Bolsa Família Crédito: Audiovisual/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou o Hamas de terrorista e criticou a proporção da resposta de Israel na Faixa de Gaza, depois dos ataques à região em 7 de outubro. A fala aconteceu no evento de celebração dos 20 anos do Bolsa Família na sexta-feira, 20, no Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lula participou do evento por videoconferência, na primeira aparição pública após as cirurgias no quadril e nas pálpebras, e reagiu à morte de crianças na Faixa de Gaza.

O Ministério também afirmou que cerca de 12 mil palestinos ficaram feridos e 40 profissionais da saúde morreram. Para o presidente Lula, o mais importante no momento é propor a paz. “A gente precisa propor a racionalidade de que o amor possa vencer o ódio, de que a gente não resolve problema com bala. A gente não resolve um problema com foguete. A gente resolve o problema com carinho, é com afeto, é com dedicação, é com solidariedade”