Lula volta a trabalhar do Palácio do Planalto na semana que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a despachar do Palácio do Planalto a partir da semana que vem. O presidente se recupera de uma cirurgia no quadril, realizada em 29 de setembro, em Brasília, e desde que teve alta do hospital, se recupera na residência oficial, no Palácio da Alvorada.

Nesta sexta-feira, 20, o presidente participou, por videoconferência, da cerimônia de celebração dos 20 anos do programa Bolsa Família. Ao final de seu discurso, Lula ficou de pé e disse que semana que vem voltará a despachar do Palácio do Planalto.