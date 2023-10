Marco temporal para terras indígenas deve ser vetado por Lula ainda nesta sexta

(FILES) In this file photo taken on March 19, 2022, former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva adjusts his cap during a meeting with members of the Landless Workers Movement (MST), at the Eli Vive camp in Londrina, Parana State, Brazil. - Leftist ex-president Luiz Inacio Lula da Silva is scheduled to launch his campaign for Brazil's October elections on May 7, 2022, seeking to unseat far-right President Jair Bolsonaro and stage a remarkable comeback four years after being jailed for corruption. More than a decade after leaving office as the most popular president in Brazilian history, the charismatic but tarnished 76-year-old is expected to officially declare a new run at a huge rally in Sao Paulo. (Photo by Ricardo CHICARELLI / AFP) Crédito: Ricardo CHICARELLI / AFP

Após ser aprovado no Senado, parte do Projeto de Lei de n° 2903/2023 (Leia na íntegra), que trata do Marco Temporal para demarcação de terras indígenas, deve ser vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O veto tem previsão de ser realizado nesta sexta-feira, 20, data em que termina o prazo para decisão. O texto estabelece a data 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, como marco temporal para a demarcação das terras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A previsão é de que Lula siga as orientações da Advocacia-Geral da União (AGU) e vete dispositivos julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como por exemplo, o tema central do PL, que estabelece a data da Constituição – 5 de outubro de 1988– como parâmetro para definir a partir de que período os indígenas têm direito às propriedades ocupadas.

O tema virou ponto de colisão até mesmo entre os membros do governo. Uma parte sugere que o presidente vete o texto, mas articule com a bancada ruralista do Congresso a aprovação de um projeto para indenizar produtores rurais que correm o risco de perder as terras para os indígenas. Esta proposta seria uma alternativa para evitar confrontos e fazer uma sinalização ao agronegócio. Em julgamento de ação no STF que tratou da constitucionalidade do marco temporal, o ministro Alexandre de Moraes votou seguindo esta mesma linha, defendendo a necessidade de conciliar os direitos de ambas as categorias: tanto dos indígenas quanto dos produtores que adquiriram terras regularmente ou de boa-fé. Caso o argumento seja levado em consideração, a União deve pagar indenização sobre o valor total das propriedades, e não apenas sobre as benfeitorias. O setor da economia, contudo, informa que não há recursos suficientes para a sugestão. Os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Sílvio Almeida (Direitos Humanos) solicitaram que Lula rejeite o projeto de lei. O titular da AGU, Jorge Messias, é a favor do voto parcial, mantendo apenas trechos que não causem atrito com a decisão do STF. Marco Temporal O Senado aprovou, no dia 27 de setembro, o projeto de lei que estabelece que os povos indígenas só têm direito às terras que ocupavam ou reivindicavam a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal, tese conhecida como marco temporal. Em seguida, o projeto seguiu para sanção presidencial. A matéria já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A proposta autoriza a exploração econômica das terras indígenas, inclusive com a contratação de não indígenas, desde que aprovada pela comunidade e com a garantia de promover benefícios à população local. Para o relator, senador Marcos Rogério (PL-RO), o projeto traz segurança jurídica ao campo. Segundo ele, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de invalidar a tese do marco temporal não impede a decisão do Legislativo. “Esta é uma decisão política. Hoje, estamos reafirmando o papel desta Casa. Com esse projeto, o Parlamento tem a oportunidade de dar uma resposta para esses milhões de brasileiros que estão no campo trabalhando e produzindo”, disse.