Trump exige "pedido de desculpas" formal após ficar de fora da lista dos mais ricos

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump exigiu que a revista Forbes se desculpasse formalmente com ele por não inseri-lo na lista dos 400 americanos mais ricos, elaborada pela publicação. Esta é a segunda vez que a empresa deixa o nome de Trump fora da listagem.

“Eu exijo formalmente um pedido de desculpas da falida revista Forbes”, escreveu na última quarta-feira, 11 o ex-presidente por meio da Truth, rede social idealizada por ele próprio.

Desde o início da década de 1990, Trump era um dos nomes garantidos na lista. No entanto, na semana passada, a Forbes informou que a fortuna do ex-presidente caiu em torno de US$ 600 milhões em 2023, em comparação com o ano passado.