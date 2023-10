Ceará articula para sediar reuniões que antecedem Cúpula do G20 em 2024

Grupo reúne principais economias globais. Brasil comanda G20 pela primeira vez. Evento com chefes de Estado ocorrerá em novembro do ano que vem, no Rio

As reuniões temáticas antecedem a reunião da cúpula dos chefes de Estado marcada para novembro no Rio de Janeiro. Em Fortaleza, as atividades ocorrerão no Centro de Eventos do Ceará (CEC).

O Ceará receberá quatro reuniões que antecedem a Cúpula do G20, que será sediado pelo Brasil em 2024. Os encontro no Estado estão previstos para ocorrer entre os meses de junho e outubro do ano que vem.

Na última segunda-feira, 9, representantes do Governo Federal estiveram reunidos no CEC. Infraestrutura hoteleira e aeroportuária, programação e recepção dos representantes mundiais foram pautas do encontro que contou com a presença de membros designados pelos dos ministérios das Relações Exteriores, da Educação, do Trabalho e Emprego, da Fazenda, além do Governo do Ceará.

A expectativa é de que o Estado receba 200 delegados estrangeiros por encontro. Os eventos devem impactar o turismo local nos cinco meses de reuniões. Isso é o que antecipa a secretária estadual do Turismo, Yrwana Albuquerque.

"As reuniões do G20 irão aquecer o turismo cearense durante o período de realização. Além do segmento de negócios, com a ocupação do CEC, teremos um impacto direto no trade – negociações na Bolsa de Valores de curtíssimo prazo, que consistem na compra e venda de ativos em algumas horas, dias ou semanas”.

Os representantes dos ministérios também se encontraram com o governador Elmano de Freitas (PT) no Palácio Abolição. De acordo com a Secretaria das Relações Internacionais do Ceará, a reunião tratou de detalhes dos eventos a serem realizados em Fortaleza e da colaboração do Governo Estadual nas reuniões, abordando aspectos logísticos e de segurança para as autoridades presentes.

Brasil comanda G20 pela primeira vez

O Brasil assumiu a presidência do G20 em setembro de 2023, mas a posse do chefe do executivo nacional ocorrerá apenas no próximo dia 1º de dezembro. Por se tratar de um comando rotativo, ou seja, muda a cada ano, Lula fica na liderança do grupo até 30 de novembro de 2024.

É a primeira vez que o Brasil assume a chefia do G20. O anúncio foi feito durante o encerramento da 18ª Cúpula de Líderes do G20, realizada na Índia. Os membros do bloco representam as principais economias do mundo, com cerca de 85% do PIB global, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população mundial.