Precatórios do Fundef: Apeoc contesta valor do acordo entre Governo do Ceará e AGU

O acordo põe fim na ação movida pela Procuradoria Geral da União do Ceará (PGE) de uma nova parcela que questionava o cálculo efetuado pela União para a fixação de valor mínimo por aluno no Fundef nos anos de 1998 a 2006.

“Importante ressaltar que o Sindicato Apeoc demonstrou nos autos da ACO 683 no STF, através de prova pericial (parecer técnico do Instituto Civitas), que o valor controverso devido pela União, atualizado de acordo com as novas decisões do Supremo Tribunal Federal, seria de R$ 1.650.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões), muito acima do acordo firmado”, consta em nota.

Após o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinarem acordo estabelecendo que a quantia repassada aos precatórios do Fundef será de R$ 898 milhões , o Sindicato Apeoc publicou um comunicado contestando que o valor da negociação é inferior ao montante devido pela União. O acordo foi firmado na última terça-feira, 10.

O Sindicato afirma ainda que o Governo do Estado “deixou de cobrar o equivalente a 8 (oito) meses do Fundef pelo instrumento do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública, do Ministério Público Federal em São Paulo, totalizando mais de R$ 2.000.000,00 (dois bilhões de reais)” e que “tal omissão fez com que o Sindicato Apeoc ingressasse, diretamente, no STF, requerendo a condenação da União no pagamento das diferenças do Fundef, referentes ao período de janeiro de 1998 a agosto de 1998”.

No dia seguinte à negociação, Elmano de Freitas explicou que aceitou o valor menor que o esperado para evitar que os pagamentos demorassem “10 a 15” anos para serem efetuados.

O governador afirmou que o valor de R$ 3 bilhões, projetado pelas entidades que representam os professores, é referente à soma de “um acordo do passado mais esse acordo de agora”. Segundo ele, nas tratativas com a AGU “abriu-se a possibilidade” para uma negociação, ainda que o valor acertado seja inferior ao estabelecido na Justiça. No entendimento dele, é “mais razoável” aceitar que ter de esperar “10, 15 anos” por decisão judicial.

A previsão é de que o pagamento seja realizado em 2025. O governo aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para saber se a quantia será paga em parcelas ou em uma única vez.

O presidente da Apeoc, Anízio Melo, avaliou que "o governador está equivocado, pois o acordo peca na forma e no conteúdo". "Acredito se tratar de uma articulação política precipitada entre governadores para favorecer a União em detrimento da educação e dos direitos de seus profissionais, conquistados por meio de intensas batalhas nos âmbitos sindical, político e jurídico", escreveu em publicação no Instagram.