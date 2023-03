Por que o ex-presidente Donald Trump pode ser preso? Entenda

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), afirmou que será preso nesta terça-feira, 21, em Nova York. O motivo principal que o levou à possibilidade de prisão consiste no fato de que, em 2016, o parlamentar pagou US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels para manter em sigilo a suposta relação extraconjugal entre ambos. Caso a prisão de Trump seja determinada, ele se tornará o primeiro ex-presidente norte-americano a enfrentar acusações criminais.

No ano de 2016, a atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, de 44 anos, contactou diversos veículos de comunicação e ofereceu, em troca de pagamento, um relato de que teria se envolvido com Trump em 2006, que à época já era casado com a ex-primeira-dama Melania. A declaração chegou à equipe de Trump, e o advogado Michael Cohen pagou US$ 130 mil a Daniels para ela desistir de seu relato.

O pagamento não é considerado ilegal, no entanto, foi classificado como “honorários advocatícios”, tendo em vista que foi uma tentativa de esconder a natureza do pagamento, que pode ser considerada criminosa. Os promotores afirmam que foi uma falsificação de registro comercial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, 18, o ex-presidente afirmou que será preso nesta terça-feira, 21, em Nova York, e convocou que seus apoiadores realizassem manifestações na cidade. Quando questionado sobre o suposto relacionamento extraconjugal com a atriz pornô, Trump negou que os encontros tenham ocorrido e intitulou a investigação como uma “caça às bruxas” para sabotar a sua campanha eleitoral do ano que vem.

O ex-presidente de 76 anos continua sendo uma aposta do partido Republicanos para as eleições presidenciais de 2024. No entanto, caso a prisão seja realizada com êxito, a detenção marcaria a primeira acusação contra o ex-presidente americano e, consequentemente, impactaria sua corrida presidencial de 2024.

Além da acusação de “honorários advocatícios”, Trump enfrenta outras investigações criminais nos níveis estadual e federal decorrentes de eventuais irregularidades realizadas antes, durante e depois do mandato, que perdurou de 2017 a 2021.

Na Geórgia, um promotor apura as tentativas do ex-presidente e de seus aliados de anular a derrota eleitoral do parlamentar em 2020 no Estado. Trump também é alvo de investigação federal sobre a gestão de documentos sigilosos, bem como a sua possível participação nos ataques terroristas ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

As autoridades dos Estados Unidos monitoram possíveis protestos caso a prisão do ex-presidente seja decretada. A decisão está nas mãos da Justiça norte-americana, que pode indiciar Trump por duas razões: a primeira, por ter dado falsas declarações; a segunda, por ter descumprido as leis sobre financiamento de campanhas. A primeira acusação é menos grave se comparada à segunda.

O promotor estadual de Nova York para o distrito de Manhattan, Alvin Bragg, não confirmou se pretende acusar Trump formalmente.

Veja: Veículos de comunicação aguardam o momento da prisão de Trump

O tribunal de NY já está cheio de jornalistas.

Eles esperam a possível ordem de prisão contra Donald Trump. pic.twitter.com/HErS77s4wR — Daniel Vitor (@DanVitorPH) March 21, 2023

Sobre o assunto Vídeo mostra morte de americano ao ser detido por policiais em hospital psiquiátrico

Cerca de 50 mil italianos prestam homenagem às vítimas da máfia em Milão

Putin ameaça 'responder' se Reino Unido fornecer mísseis com urânio empobrecido à Ucrânia

Pressão sobre Macron aumenta na França por polêmica reforma da Previdência

'Preocupação' de China e Rússia com presença crescente da Otan na Ásia

Tags