TJCE desenvolve robô para auxiliar na aplicação da política antimanicomial do Judiciário

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) apresentou na última terça-feira, 10, o robô “Lúcido”, que será responsável por auxiliar o trabalho do magistério na promoção da política antimanicomial. A ferramenta foi exibida para o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas (GMF), no Dia Internacional da Saúde Mental.



A inteligência artificial foi desenvolvida com base nas normas da Política Antimanicomial do Poder Judiciário, disponíveis no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Welkey Costa, coordenador do Laboratório de Inovação (Labluz) do TJCE, responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, explicou que além dos normativos nacionais e internacionais, o órgão incluiu no robô as “publicações do Tribunal de Justiça do Ceará para adequar à nossa realidade”.