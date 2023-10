Câmara de Tianguá aceita denúncia que pode afastar prefeito "sumido"

Luiz Menezes, prefeito de Tianguá, estaria sumido do município Crédito: Facebook/Divulgação

Uma comissão processante foi sorteada para escolher vereadores que farão parte do colegiado avaliador da denúncia contra o prefeito no Legislativo. Os vereadores Pi da Mega Som (presidente), Juliano Importados (relator) e Marcondes Fernandes (membro) vão compor a comissão. Todos votaram pelo recebimento da denúncia. Foi informado ainda que a comissão processante terá agora um prazo de até 5 dias para iniciar seus respectivos trabalhos e notificar o prefeito acerca da denúncia recebida nesta quinta-feira, 5. Como votaram os vereadores no recebimento da denúncia: Magnólia (PSD): Não Fernando Alves (PSB): Sim Cléber do Adautim (PSD): Não Kim Turismo (PSD): Sim Jocelio Luiz (PSDB): Não ClaudoHelder (PSD): Não José Leôncio (PSB): Sim Pi da Mega Som (PL): Sim Zé Bia (PSDB): Não Juliano Importados (PP): Sim Marcondes Fernandes (PL): Sim Nadir Nunes (PL): Sim Natanael Passos (PTB): Sim Robério do Maracujá (Avante): Sim Elves Lima (PSD): Não vota (presidente)

Na denúncia, destaca-se que o prefeito estaria afastado da cidade desde o meio de setembro, tendo completado 15 dias da sua ausência no último dia 29. Reforça-se ainda que o referido gestor “nunca solicitou autorização à Câmara” para se ausentar. A Lei Orgânica de Tianguá prevê que o prefeito precisa solicitar a autorização do Poder Legislativo para afastar-se da cidade por tempo superior a 10 dias. A ausência seria motivada por uma internação do gestor em um hospital de Fortaleza. Após o período de 10 dias, o cargo deveria ser transmitido ao vice-prefeito, Alex Nunes (PL). No entanto, prefeito e vice estão rompidos politicamente.

O vereador José Leôncio (PSB) usou a tribuna para comentar o tema. "A gente sabe que nosso prefeito está ausente do município. É público e notório. Sabemos do problema de saúde. A gente quer, na verdade, uma explicação. Dr. Luiz se encontra internado, em Fortaleza, e o estado de saúde é delicado (...) Está sedado, sondado", disse, alegando ter informações internas do estado de saúde do gestor. Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense

O parlamentar citou ainda um documento que teria sido assinado eletronicamente pelo prefeito em período que ele, em tese, não poderia ter assinado devido à questão de saúde.

"Esse edital está assinado pelo Dr. Luiz. Datado no dia 28 de setembro de 2023, às 17h49min. Fora esse tem outros documentos. Neste dia, nesta hora eu vos garanto, Dr. Luiz estava internado em uma UTI em Fortaleza. Isso é absurdo, é um crime. Não pode estar na mão de quem quer que seja, um cartão digital, que é assinatura do prefeito de Tianguá. Ninguém tem esse direito. Nem vice, nem primeira-dama".

O vereador Claudohelder (PSD), líder do prefeito, defendeu que houvesse mais respeito e paz no município. "É importante que seja respeitador, que não transborde ódio e terror. Não se faz necessário estar aos berros na tribuna, para chamar atenção. Tianguá precisa de paz", disse.

O parlamentar comentou as denúncias contra o prefeito. "Esse processo é legislativo, vem para a Casa. Vamos receber. Mas não ignorem quem é contra e quem é a favor. Uma coisa que foge, são as informações privilegiadas. A pessoa que deu a informação privilegiada do Dr. Luiz estar sondado, isso se chama crime. A pessoa (que passou a informação) perdeu a ética, o caráter e a moral", declarou. O POVO tentou entrar em contato com a Prefeitura de Tianguá para questionar o posicionamento da gestão municipal em relação ao caso e agurada resposta. Assim que houve retorno, esta matéria será atualizada. O Caso O POVO apurou que o prefeito estaria fora da cidade desde aproximadamente 15 de setembro, configurando violação da lei orgânica do município. Na legislação, o prefeito só pode se ausentar por até 15 dias, o que já teria ocorrido segundo os relatos ouvidos pela reportagem.