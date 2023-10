MST apaga nota de apoio à Palestina e Boulos critica Hamas após coordenador abandonar pré-campanha

Palestinos observam a destruição em torno dos escombros dos edifícios atingidos durante os ataques aéreos israelenses em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 8 de outubro de 2023. Os combates entre as forças israelenses e o grupo militar palestino Hamas deixam milhares de mortos em ambos os lados Crédito: SAID KHATIB / AFP

A posição sobre o ataque do grupo Hamas a Israel coloca pressão sobre a esquerda no Brasil. O Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) apagou a nota sobre o assunto que havia sido publicada no site oficial. O conteúdo afirmava que a Palestina agiu de "maneira legítima" às agressões de Israel e não citava nominalmente o Hamas, que em ação no último sábado, 7, que deixou milhares de civis mortos na Faixa de Gaza. LEIA TAMBÉM | Entenda o que é o Hamas, que está em guerra contra Israel, e qual a posição do Brasil



Já o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP) mudou o discurso sobre os ataques do Hamas ao território israelense e afirmou que o grupo terrorista não representa o povo palestino. A mudança para um tom mais incisivo ocorreu dois dias após o coordenador do programa de saúde da pré-campanha do deputado deixar a equipe, motivado pela falta de postura firme de Boulos em relação ao ataque terrorista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine MST, os palestinos e o Hamas O MST afirmou que recuou e apagou a nota por causa do "uso indevido" do conteúdo. Em nota, a organização afirmou que o texto divulgado resultou em disseminação de fakes news que colocaram o movimento como apoiador do Hamas, o que não era a mensagem desejada com a nota. O MST também reiterou solidariedade "à luta do povo palestino por sua libertação contra o apartheid feito por Israel".

Leia mais Hamas diz ter libertado uma refém israelense e seus dois filhos

Encurralado, Netanyahu não tem outro caminho que não seja destruir o Hamas Sobre o assunto Hamas diz ter libertado uma refém israelense e seus dois filhos

Encurralado, Netanyahu não tem outro caminho que não seja destruir o Hamas "O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil mais uma vez reitera nosso apoio total e irrestrito à luta do povo Palestino pela sua autodeterminação e contra a política de apartheid implementada por Israel. A Resistência Palestina, desde Gaza, reagiu, de maneira legítima, às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos", afirmava o texto publicado na segunda-feira, 9. A nota foi deletada na terça, 10. O texto ainda dizia que o Estado de Israel transformou a região da Faixa de Gaza em uma "prisão a céu aberto" e um "campo de concentração isolado do resto do mundo". "Um dos territórios mais densamente povoados do mundo, em que as pessoas não tem a liberdade de ir e vir; são privados de comida, água, medicamentos, energia, assistência médica, entre outros direitos." Na noite desta quarta-feira, 11, o movimento realiza ato em solidariedade ao povo palestino na cidade de São Paulo. Segundo o MST, encontro terá "uma leitura da conjuntura internacional a partir da ótica da comunidade palestina". Guilherme Boulos Boulos se posicionou na esvaziada sessão da Câmara dos Deputados de terça-feira, 10, citando nominalmente o Hamas. "Diante da situação trágica que estamos acompanhando no Oriente Médio, eu queria aqui me solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas. Nada justifica o assassinato de civis inocentes. É importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino", afirmou.

O parlamentar também criticou as ações do primeiro-ministro israelense. "Quero aqui me solidarizar também com todas as vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que, com a sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e o descumprimento dos acordos internacionais, só agravou o conflito." Nos últimos dias, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo foi criticado por não citar o grupo extremista na primeira manifestação sobre o atentado no sul de Israel. Nas redes sociais, o deputado citou os mortos de ambos os lados da guerra — palestinos e israelenses — e defendeu uma solução pacífica. "Condeno sem meias palavras ataques violentos a civis, como os que mataram nas últimas horas 250 israelenses e 232 palestinos. Deixo minha solidariedade às vítimas e seus familiares. Defendo uma solução pacífica e duradoura, que passe pelo cumprimento do direito internacional e das resoluções de paz", disse.