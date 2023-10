O POVO News: Biden pede ao Congresso verba para financiar Israel em guerra contra o Hamas

Os Estados Unidos enviam navios de guerra e o presidente Joe Biden solicitou aos Congresso verba para enviar ajuda militar em apoio a Israel. A administração Biden disse que está enviando munição e interceptadores para fortalecer a segurança do Iron Dome. Além disso, afirmou estar trabalhando com o Congresso americano para garantir que os israelenses tenham recursos para se defender.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 10. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Dois brasileiros foram encontrados mortos e uma ainda está desaparecida .

O programa tará ainda informações sobre o caso de Shani Nicole Louk, uma tatuadora alemã de 30 anos, que estava no "Festival pela Paz"— o qual foi invadido por combatentes do Hamas. Viralizou no final de semana um vídeo mostrando uma mulher seminua e gravemente ferida na caçamba de uma caminhonete de membros do Hamas em Israel. Nesta terça-feira, 10, a mãe de Shani recebeu as informações e compartilhou que sua filha teria sido encontrada consciente em um hospital na Palestina.



A edição avalia ainda o retorno do avião da FAB que vai repatriar brasileiros. A aeronave pousou em Israrel para trazer brasileiros. A aeronave, modelo KC-30, com capacidade para transportar até 238 passageiros, decolou de volta para o Brasil cerca de 2h depois, às 12h (horário de Brasília) e está prevista para pousar no Brasil às 1h da quarta-feira, dia 11.



No Brasil, foi aprovado nesta terça-feira, 10, o projeto que pretende impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A proposta foi votada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Ainda precisará passar por mais duas comissões antes de ir a plenário na Câmara. A aprovação foi por 12 votos a 5.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o colunista e repórter de política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas