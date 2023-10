Há espaço para pedetistas no PT, mas sigla tem de "resolver sua própria vida", diz Guilherme

Presidente municipal do PT em Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio, avaliou que há espaço na sigla para os pedetistas que possam deixar o PDT diante dos entreves que a legenda vem passado. Antes de uma possível migração, aponta ele, o PDT precisa “resolver sua própria vida” e os deputados devem definir “seus destinos”. Ele lamentou o processo interno da sigla que caminhou junto aos petistas ao longo dos últimos 16 anos no Governo do Ceará.

“São quadros que com toda a certeza têm lugar em qualquer parte do campo progressista, inclusive no Partido dos Trabalhadores (PT). Cada caso é um caso. Esses parlamentares primeiro tem que resolver, o PDT tem que resolver sua própria vida, eles têm que resolver seus destinos. Mas acho que pessoas que têm um perfil como, por exemplo, o deputado Evandro (Leitão, de saída do PDT) são bem-vindos em qualquer partido do campo progressista e enriquece fortalece esses partidos”, ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O deputado lamentou a disputa interna diante da “importância política” ao referenciar os gestões de Cid Gomes (PDT), Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), que mantiveram a aliança PDT-PT até o racha nas eleições de 2022.