Sarto divide palco com Evandro, Elmano e Camilo em inauguração

Em discurso, o governador Elmano afirmou que era “uma noite histórica” para o MPCE e para a população cearense, e que agora pode se dizer “que as promotorias estão em um espaço a altura” da instituição. A sede, no bairro Meireles, irá abrigar todas as promotorias de Justiça de Fortaleza.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) inaugurou nesta sexta-feira, 6, a sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza . O palco reuniu o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, em momento de crise no PDT Ceará . Estavam ao lado deles ainda o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT), ambos alinhados com Evandro.

As autoridades foram recepcionadas pelo procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, que os homenageou com placas de agradecimento. O procurador também destacou a abertura do prédio como um marco da “evolução do MPCE”.

O evento ainda teve participação do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Abelardo Benevides, e a defensora pública geral estadual, Elisabeth Chagas, também estiveram presentes na ocasião.

Promotoria de Justiça

As promotorias de Justiça são órgãos de administração do MPCE que atuam em defesa da população em casos de violação de direitos, tanto cíveis quanto criminais.