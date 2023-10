Com apoio de Evandro, conselheiros do Ceará assinam manifesto por reformulação da diretoria

Bandeira do Ceará no gramado no jogo Sport x Ceará, na Ilha do Retiro, pela final da Copa do Nordeste 2023 Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Com apoio do ex-presidente Evandro Leitão, mais de 60 conselheiros assinaram o manifesto, divulgado nesta segunda-feira, 2, pedindo a renovação da diretoria do Ceará Sporting Club. A carta é encabeçada por Danilo Ferreira, ex-diretor do clube e ex-presidente do Projeto Ceará 2000, Pedro Gabriel Ponte, opositor de João Paulo Silva na eleição para o triênio 2023–2025, e Herbet Santos, vice-presidente do Conselho Deliberativo. "Urge que o atual Presidente, João Paulo Silva, renove mentes e a administração do Clube reformulando sua Diretoria, oportunizando a outros torcedores trazerem novas ideias e força de trabalho", cita um trecho do manifesto. A carta ainda pede ao chefe do Executivo do Alvinegro de Porangabuçu que o clube caminhe para uma participação efetiva de sócio-torcedor, com a participação nas eleições do clube, não restringindo aos conselheiros. Além disso, os associados solicitam maior facilidade para "a aquisição do título de sócio-proprietário".



Além disso, o Presidente tem que se mostrar aberto ao diálogo com o torcedor, pois somos “O Time do Povo”, e esse mesmo torcedor, que sempre carregou o Vozão nas costas, sente-se impotente e deixado de lado. A Reforma do Estatuto, que tem sido conduzida por uma equipe de juristas Alvinegros extremamente capacitados, deve caminhar em direção a uma participação efetiva do Sócio Torcedor, inclusive com direito a voto nas eleições para a Diretoria Executiva e que deve ter firme apoio do atual Presidente. A profissionalização da Diretoria urge, notadamente da Diretoria de Futebol, que deve ter qualidade inquestionável. O acesso facilitado para a aquisição de um título de Sócio Proprietário também deve ser colocado em pauta. O que nós, Conselheiros que aderimos a esse Manifesto, queremos é somente que o Ceará Sporting Club volte a ser o que sempre foi, um Clube onde uma crise se acabava com um sopro. Como dizia Dr Eulino Oliveira, o “Ceará Unido é um Ceará imbatível”. Está nas mãos do atual Presidente ressignificar o seu caminho e mostrar-se do lado do torcedor. Talvez, a situação seja mais simples do que imaginamos. O recomeço não é apenas uma oportunidade, é uma necessidade. Devemos abraçar as mudanças com coragem e determinação, acreditando no potencial infinito do nosso Ceará Sporting Club. Com base nos valores que nos definem — paixão, garra, respeito e trabalho duro — vamos construir um novo capítulo em nossa história, um capítulo marcado por vitórias e conquistas. O futuro do Ceará Sporting Club está em nossas mãos. Vamos escrever juntos um novo e brilhante capítulo na história do nosso Clube. Acreditem, apaixonem-se e vamos dar ao Ceará um destino Glorioso.”