Dois vereadores e dois suplentes de Fortaleza foram conselheiros tutelares

Fachada da unidade do Conselho Tutelar no bairro Dias Macêdo, em Fortaleza Crédito: Mauri Melo, em 28/7/2016

A eleição para conselheiro tutelar, que ocorre neste domingo, 1º de outubro (1º/10), em todo o Brasil pode ser vista como uma prévia da candidatura de vereadores no próximo ano. Próxima da população e das comunidades, a função projeta os eleitos para serem cabos eleitorais ou mesmo candidatos a caros eletivos. Atualmente, dois vereadores de Fortaleza foram conselheiros tutelares antes de assumirem os mandatos na Câmara Municipal: Emanuel Acrízio (PP) e Kátia Rodrigues (Cidadania).

Acrízio foi eleito para o Conselho Tutelar em 2008 e reeleito em 2012. Antes disso, atuou como sócio-educador no Centro Educacional Dom Bosco, no Passaré. Deixou o mandato de conselheiro para ser secretário executivo do Esporte do Governo do Ceará, em 2014. Foi eleito para vereador em 2016, pelo PRP e reeleito em 2020 pelo PP.