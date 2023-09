Flávio Bolsonaro contraria Valdemar e diz que não apoiaria Dino no STF

De acordo com o senador e filho mais velho do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), Flávio Dino "se comporta como um tirano"

O senador e filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL), foi na contramão do que disse Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e afirmou que não votaria em Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o parlamentar, o possível candidato "se comporta como um tirano".

Ele acrescentou que em caso de uma indicação do ministro da Justiça, votar para que ele ingresse no STF seria ser conivente com "perseguição de opositores" e "desrespeito com o Senado Federal".

"Numa eventual indicação, votar nele é ser conivente com a sabotagem de Dino às investigações do 8 de janeiro, a perseguição de opositores políticos, seu desrespeito com o Senado Federal, entre outras coisas", completou.

Valdemar, indagado na última quinta-feira sobre a possibilidade de uma indicação de Flávio Dino ao STF, disse que o partido deverá votar a favor de um "cidadão preparado", o que, de acordo com o presidente do PL, é o caso do ministro da Justiça.