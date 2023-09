Michelle Bolsonaro vem ao Ceará no próximo dia 30 para evento do PL Mulher

A presença de Michelle em Fortaleza já vinha sendo divulgada, mas não havia confirmação de datas. Em vídeo, a deputada e a suplente de deputada federal Mayra Pinheiro (PL) convidaram, ainda em agosto, os internautas a participarem do evento , que acontecerá pela manhã no Buffet La Maison.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) vem ao Ceará no dia 30 de setembro para evento do PL Mulher. A informação foi confirmada pela deputada Dra. Silvana (PL), que vinha articulando a vinda a ex-primeira-dama ao Estado.

Em evento recente, Michelle disse que ela e o marido são alvos de difamação e de uma tentativa de "assassinato de reputação". Ambos são investigados pela Polícia Federal (PF) por supostamente estarem envolvidos em um esquema de venda de joias ilegais recebidas pela Presidência da República.

Ressaltando a posição oposicionista do PL, a ex-primeira-dama também fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que classificou como "desgoverno" e um "campo minado", citando um provérbio bíblico para comparar a gestão do petista com a do marido: "Quando o justo governa, o povo se alegra, mas o ímpio governa, o povo não chora não, o povo geme".

Semanas antes, ela ironizou o suposto esquema de desvio e venda no exterior de joias presenteados à Presidência da República em missões oficiais. O caso é investigado pela Polícia Federal, que conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário do casal.

Durante evento do PL Mulher, em Recife, Michelle afirmou que a CPMI do 8 de janeiro desviou o foco ao dar destaque ao tema das joias.“Não é por poder não. Ficam falando ‘Como assim não entregaram joias? Por que querem joias?’ desviando o foco da CPI (…). Tem um povo tão atrapalhado que fica assim ‘Cadê as joias?’. Estão na Caixa Econômica Federal. Mas, vocês pediram tanto e falaram tanto de joias que, em breve, teremos lançamento Mijoias para vocês. Vou fazer uma limonada docinha desse limão”, afirmou.





Com informações do repórter Vitor Magalhães