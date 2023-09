Em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro consultou Forças Armadas sobre golpe militar

Também teriam participado da reunião ministros da ala militar, que faziam parte do governo Bolsonaro à época

Em delação à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid teria dito que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consultou militares da cúpula das Forças Armadas sobre a possibilidade de adesão a uma minuta que visava pôr em prática um golpe militar no Brasil.



Na delação, Mauro Cid apontou ainda que o almirante Almir Garnier Santos, então comandante da Marinha, teria se demonstrado aberto à possibilidade de aderir ao movimento de caráter golpista. Já o comando do Exército teria rechaçado a mesma possibilidade. A informação é da colunista Bela Megale, do O Globo. O tenente-coronel foi ajudante de ordens do ex-presidente.

De acordo com o depoimento, Mauro Cid relatou ter participado de uma reunião com esse teor. Também teriam participado ministros da ala militar, que faziam parte do governo Bolsonaro à época. A partir da declaração de Cid, a PF deve apurar a veracidade das informações e buscar provas.