O que é delação premiada, instrumento utilizado por Mauro Cid e que implicou Bolsonaro

Tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

Como consta na legislação brasileira, delação premiada consiste em um acordo feito, na maioria das vezes, entre o Ministério Público, e um delator, que participa da ação criminosa como protagonista ou coautor. A negociação se dá a partir de um benefício oferecido ao indivíduo para que ele colabore com o Estado. A iniciativa surge para produzir provas sobre crimes já ocorridos, identificar coautores desses crimes e evitar a prática de novos crimes. O termo voltou a repercutir após o tenente-coronel, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL), firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF). No depoimento, que começou a ser veiculado na imprensa nesta quinta-feira, 21, o coronel informou que o ex-mandatário havia se reunido com militares da cúpula das Forças Armadas para discutir sobre uma minuta que visava pôr em prática um golpe militar no Brasil.

Dentre os critérios estabelecidos para prestar uma delação premiada, é essencial que o delator esteja envolvido na prática do crime e tenha informações relevantes para o caso. Sérgio pontua que, normalmente, a negociação é intermediada por um advogado junto ao Ministério Público, que avalia se as informações coletadas são de interesse do Estado para, a partir disso, prosseguir ou não com o acordo. “Vai ficar especificado qual é o prêmio que ele vai receber”, continua o advogado. “Esse acordo é homologado pelo juiz, ele tem validade quando ele é homologado pelo juiz, e aí entra ali na fase de cumprimento. Se no final o sujeito fornecer todos os elementos que ele disse que tem e que vai fornecer, o juiz vai aplicar o prêmio adequado para ele”. A diferença entre o delator e a testemunha consiste no fato de que o delator está inserido, de alguma forma, na prática criminosa, e, por este motivo, dispõe de informações importantes para o avanço das investigações. A testemunha, por sua vez, pode ter informações sobre o fato, contudo, por temer represálias, tem como “premiação” a proteção judicial.