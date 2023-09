O POVO News: entenda como a delação de Mauro Cid afeta Bolsonaro

A edição comenta sobre o depoimento do blogueiro cearense, Wellington Macedo, e sobre a retomada do julgamento do marco temporal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Para comentar a respeito, o programa recebe o advogado criminalista Rafael Mota .

O programa discute a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A sessão foi retomada às 14h, quando a Corte entrou na 11ª sessão para analisar a questão. Por 6 votos a 2, o Supremo decidiu rejeitar a tese do marco temporal.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o retorno do petista ao Brasil, depois do discurso na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos.

Além disso, a edição explica a posição da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann acerca do fim da Justiça Eleitoral. Durante o debate na Comissão Especial da Câmara sobre a polêmica PEC da Anistia, na última quarta-feira, 20, Hoffmann criticou as multas milionárias impostas ao PT pelo não cumprimento das cotas de gênero e pediu o fim da Justiça Eleitoral no país.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

