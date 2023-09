Ciro Gomes receberá mais de R$ 245 mil de royalties por livro usado em campanha

O então presidenciável classificou o manuscrito como sua "contribuição pessoal a uma reflexão inadiável sobre o Brasil, as raízes de seus graves problemas e as pistas para sua solução".

O ex-ministro Ciro Gomes , realizou uma negociação nesta terça-feira, 26, com a Casa dos Mundos Produção Editorial e Games Ltda, vinculado à editora Leya, para receber mais de R$ 245 mil sobre royalties não pagos do livro “Projeto Nacional: o dever da esperança”, publicado em 2020.

Desde o final de junho, Ciro exige os royalties referentes aos semestres de 2021 e 2022, bem como os valores sobre o 1° semestre de 2023. A dívida, inicialmente era de R$ 245 mil, no entanto, o valor ainda será atualizado. O contrato sobre os direitos do livro será rescindido após a celebração do acordo.

O acordo foi fechado durante audiência de conciliação em processo que tramita no Tribunal de Justiça do Ceará. A defesa das partes concordam que todos os direitos devidos serão quitados em dez parcelas mensais. A primeira tem previsão de ser depositada em novembro.