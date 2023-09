Marco temporal: veja como votaram os senadores; base de Lula e bancada cearense se dividem

Parlamentares de partidos que compõem a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votaram a favor do Marco Temporal

O Senado Federal votou e aprovou, na última quarta-feira, 27, o projeto do Marco Temporal das terras indígenas. Dois 81 senadores, 43 votaram de forma favorável, 21 foram contrários e outros 16 não votaram por motivos de ausência, missão oficial ou licença médica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também não votou na ocasião por ocupar a presidência.

Entre os senadores cearenses, Augusta Brito (PT) e Cid Gomes (PDT) votaram contra o projeto. Eduardo Girão (Novo) foi favorável ao texto, que já havia passado pela Câmara e agora segue para sanção ou veto presidencial.

Parlamentares de partidos que compõem a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votaram a favor do Marco Temporal. Entre as siglas estão PSD, MDB, PSB e PDT, todos com ministérios na gestão Lula 3. Na contramão da oposição ao governo federal, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, votou contra o Marco Temporal.