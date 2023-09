Maior eleição do ano tem mais de 2 mil candidatos no Ceará: veja como votar para conselho tutelar

Veículos entregues pelo Governo Federal para atuarem em conselhos tutelares Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A eleição para conselheiros tutelares ocorre no próximo domingo, 1º de outubro (01/10) em todo o Brasil. No Ceará, são 2.043 candidaturas na disputa, com 217 delas em Fortaleza. É a maior eleição de 2023 no País. Serão eleitos 990 conselheiros titulares e 990 suplentes no Ceará. A posse dos eleitos será em janeiro de 2024 e o mandato vai até 2028. Em Fortaleza, serão escolhidos 60 titulares e 60 suplentes, com 50 convocados de imediato para atuar nas oito unidades da capital. Conforme a Prefeitura, o número de órgãos será ampliado para 12 até 2024, com previsão de instalação de duas unidades para ainda este ano, nas quais atuarão os outros 10 eleitos.