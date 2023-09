Bolsonaro terá reunião com políticos em Fortaleza antes de evento com Michelle

Após confirmar presença no sábado em evento do PL Mulher, o ex-presidente também afirmou que estará em Fortaleza já na sexta-feira

Após confirmar presença no evento do PL Mulher, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, neste sábado, 30, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que estará no Ceará na sexta, 29, no início da tarde, para encontro com parlamentares e lideranças.

Em vídeo publicado pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL), Bolsonaro disse que não está previsto homem falar na solenidade do PL, e que sexta-feira o evento "será com os homens" e sábado "com as mulheres".

"Sexta-feira, a agenda fica por conta de vocês, o clube do bolinha, e no sábado são as senhoras, as mulheres. Nós estaremos como espectadores lá, não tá previsto homem falar, é o dia das mulheres. Porque nós sabemos da importância delas na política", afirmou Bolsonaro.