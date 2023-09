PEC da Anistia pode impedir cassação da bancada do PL no Ceará

TRE-CE cassou Marta Gonçalves, Dra Silvana, Alcides Fernandes e Carmelo Neto Crédito: Samuel Setubal/ O POVO, Júnior Pio / Assembleia Legislativa e Divulgação

Caso a PEC seja aprovada, os deputados estaduais do PL se beneficiarão de um trecho incluído pelo relator, deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), que pretende impedir a perda de mandatos e a inelegibilidade, por decisões judiciais que levem à redução do número de mulheres eleitas. No caso cearense, o PL teve duas mulheres eleitas: Dra. Silvana e Marta Gonçalves. No caso de cassação, assumem quatro homens, todos da base do governador Elmano de Freitas (PT): Audic Mota (MDB), Bruno Pedrosa (PDT), Élvilo Araújo (PSDB) e Nizo Costa (PT). Assim, a punição por o partido cometer fraude para alcançar o número de candidaturas femininas pode ter como consequência a redução da quantidade de mulheres deputadas na Assembleia do Ceará. É isso que o trecho da PEC pretende impedir. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) elogiou a PEC e pediu para que fosse mantido esse exato trecho, que pode salvar o diretório estadual do seu partido. Internamente, o PT dialoga com outras legendas para formar maioria e derrubar o parágrafo, por destaque, no plenário da Câmara. O texto da PEC também mantém a regra de que no mínimo 30% das candidaturas lançadas por um partido político devem ser destinadas a cada gênero. Porém, estabelece que a cota não precisa ser preenchida de forma obrigatória. Dessa forma, as siglas podem burlar a lei eleitoral e não lançar candidaturas femininas. O relator também propõe que o Congresso Nacional, assim como as assembleias estaduais e câmaras municipais, reservem no mínimo 20% das vagas para a candidatura de mulheres.