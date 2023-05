Deputados cearenses do PL cassados pelo TRE seguirão no mandato até decisão do TSE

A bancada do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa do Ceará seguirá nos mandatos até que haja deliberação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os quatro deputados estaduais do partido foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) nesta terça-feira, 30, por 4 votos a 3. O partido irá recorrer ao TSE. O recurso tem efeito suspensivo e permite que eles sigam nas funções.

Caso a cassação se confirme, perderão os mandatos de quatro deputados: Carmelo Neto, o mais votado do Estado para a Assembleia Legislativa (Alece); pastor Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes (PL); Marta Gonçalves, esposa do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, e Dra. Silvana, única deles que não é estreante na Assembleia.



A maioria pela cassação já havia sido formada. Faltava apenas o voto do presidente do tribunal, Inacio de Alencar Cortez Neto, que havia pedido vista do processo há duas semanas e, nesta terça, votou contra a cassação da chapa. Mesmo assim, o resultado estava concretizado. Quatro magistrados consideram que o partido fraudou a cota de gênero com candidatas laranja para conseguir o número mínimo de 30% de mulheres concorrendo.

