Com cassação do PL, oposição teme esvaziamento com deputados da base assumindo

A possível confirmação do processo de cassação da chapa de deputados estaduais do PL no Ceará deve mudar a correlação de forças na Assembleia Legislativa (Alece).

Caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corrobore a decisão da Corte Estadual de que o partido fraudou a cota de gênero, quase metade dos deputados de oposição será cortada. Em seus lugares, a previsão é que os nomes a assumir sejam aliados do Governo.

Um dia após o resultado, apenas um parlamentar do PL compareceu ao plenário. Dra. Silvana usou a tribuna para reafirmar que o partido vai recorrer da decisão até as últimas instâncias.

"Nós fomos o único partido que fizemos 50% homem, 50% mulher, se isso (cassação) tiver que acontecer você vai tirar duas mulheres e colocar dois homens na alegação de proteger mulheres. Isso é muito equivocado", ressaltou ao O POVO.



Ainda não há confirmação de quais deputados assumirão as vagas do PL Ceará, uma vez que será necessária uma recontagem geral dos votos na eleição do ano passado. No entanto, os nomes mais cotados nos cálculos de deputados são todos de deputados da base aliada: Audic Mota (MDB), Bruno Pedrosa (PDT), Élvilo Araújo (PSDB) e Nizo Costa (PT).

Audic Mota ocupa atualmente o cargo de assessor do Desenvolvimento Regional na estrutura da gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Bruno Pedrosa e Nizo Costa já ocupam cadeiras na Alece já que o PDT e o PT têm deputados ocupando postos nas secretarias do Estado. A situação vai proporcionar mais uma distribuição das vagas para suplentes.

Na prática, nove deputados têm feito oposição ao Governo: três do PL, com Marta votando às vezes com a gestão, três do União Brasil e outros três do PDT.

Líder do União Brasil, Sargento Reginauro projeta a reversão do resultado, mas avalia que, em cálculo prévio, a “base governista sairá como grande vencedora”.



“Se acontecer, lamentavelmente a oposição vai perder muito, vai perder quatro deputados de oposição e já temos um cálculo prévio que a base governista é que sairá como a grande vencedora e vai estender ainda mais sua força dentro do plenário”, afirmou.

Um dos pedetistas que vem atuando na oposição, Antonio Henrique, também adere à tese que o TSE decida a favor dos deputados do PL. “Se três juízes votaram contra a cassação, é porque tem margem para que isso seja evitado. A defesa que eles estão apresentando é justa e faz sentido”, ressaltou

O parlamentar projeta o mesmo cenário de achatamento da oposição no Parlamento. “Se nada der certo para eles, para nós é uma perda, a oposição irá diminuir, mas acredito que nós vamos continuar fazendo nosso papel, porque nossa oposição é para ser contra, mas que a gente acompanha o desenrolar com o governo vendo suas falhas e aquilo que deveria ser feito e não foi”, completou.



Deputado em exercício, Guilherme Sampaio (PT) afirma que o partido tem sido cauteloso em fazer os cálculos. Ele poderia ser um dos beneficiados já que ficou na segunda suplência da legenda, atrás de Nizo Costa.

“É uma decisão judicial que nós estamos acompanhando todos os atores políticos estão acompanhando, nós não torcemos pela desgraça de ninguém, no entanto, uma decisão judicial precisa ser cumprida”, disse.

O deputado traça que a manutenção da penalidade fará com que os hoje suplentes sejam efetivados. “Não nos cabe no momento fazer nenhum juízo de valor sobre as decisões judiciais, agora é esperar os trâmites judiciais no processo e as consequências não serão exclusivas para o partido dos trabalhadores ou partido A,B ou C, mas serão consequências para o mundo da política de que o respeito às cota de gênero é uma regra que veio para ficar”, afirmou.