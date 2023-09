STF derruba marco temporal, mas políticos e ruralistas querem contra-atacar

Por 9 votos a 2, o STF decidiu contra a ideia de que povos indígenas só poderiam reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O julgamento teve início em 2021, a partir de um caso específico que diz respeito a uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokleng. A tese foi usada pela primeira vez em 2009, no julgamento da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 21, de derrubar a tese de marco temporal resguarda mais 300 territórios ocupados por povos originários em todo o País. Porém, a decisão da última instância do Poder Judiciário não encerra a questão. Na arena política, busca-se aprovar no Congresso Nacional uma legislação para restabelecer a controversa tese.

O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), reagiu com indignação ao resultado do julgamento do Supremo. Ele considera que há votos no Senado para aprovar o marco temporal.

"Insegurança jurídica total, sem previsão de indenização, sem garantia para os produtores", protestou Lupion contra a decisão do Supremo.

A FPA vai intensificar a articulação pela aprovação do projeto de lei 2903/20223 no Senado, que estabelece em lei o marco temporal para demarcação de terras indígenas. "Não estamos inovando em nada. Queremos garantir o direito de propriedade porque vemos um completo desmonte da segurança jurídica no campo. Entendemos que temos votos suficientes para aprovação do marco temporal no Senado", disse Lupion. Ele lembrou que a FPA é maior bancada do Congresso Nacional, com 374 parlamentares.

O agronegócio defende a constitucionalidade do marco temporal, com base nas 19 condicionantes do julgamento da Raposa da Serra do Sol, e a indenização aos proprietários de terras demarcadas.

O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e deve ser votado na próxima quarta-feira, 27. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele estabelece a data da promulgação da Constituição como referência para a demarcação de terras indígenas. É nesse projeto que a Frente Parlamentar Agropecuária pretende investir, segundo Lupion.

"Não cabe a nós, deputados e senadores da FPA, resolver esse assunto dentro do Judiciário", disse. "A FPA vai aprovar o marco temporal no Senado na próxima semana", afirmou, nem que para isso tenha que obstruir outras pautas, inclusive em temas econômicos.