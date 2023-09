Precatórios do Fundeb: Prefeitura de Fortaleza consegue na Justiça R$ 600 milhões para educação

O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto e a ação foi movida no fim do ano passado, cobrando a correção dos repasses

Com isso, a Prefeitura de Fortaleza deverá recuperar, segundo o pedetita, mais de R$ 600 milhões para a educação. Sarto afirmou que a União ainda pode recorrer no caso, mas disse estar otimista e comemorou a conquista para o setor na capital do Estado do Ceará

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta quinta, 21, que a Justiça Federal acatou, em primeira instância, a ação movida pela Prefeitura que pede indenização por diferenças no cálculo dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) .

"Tenho dito sempre: aqui, a educação é tratada como prioridade e não abrimos mão desse direito! Com muita alegria, informo que a Justiça Federal acaba de acatar, em primeira instância, a ação do Município de Fortaleza que pede indenização por diferenças no cálculo dos precatórios", escreveu nas suas redes sociais.

A ação da gestão foi movida no fim do ano passando cobrando a correção dos repasses do Fundeb, pagos em menor valor no período de 2017 a 2020.

"A União ainda pode recorrer, mas estamos otimistas e seguiremos firmes defendendo essa causa, que beneficia toda a rede municipal. Quando a Justiça julgar em definitivo, teremos uma grande conquista para a educação de Fortaleza!", finalizou o prefeito Sarto.



Governo Estadual também entrou na Justiça contra a União

O Governo do Estado do Ceará também conseguiu em disputa judicial com que a União corrigisse os cálculos e complementasse a participação nos repasses feitos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Com isso, os professores que estavam em atividade na rede estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006 passam a ter direito a valores adicionais. Serão beneficiados aproximadamente 50 mil profissionais.