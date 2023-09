Boulos, Maria do Rosário e Dallagnol reagem a término de Luisa Sonza com Chico Moedas

A notícia do término de namoro entre a cantora Luísa Sonza e Chico Moedas tem sido um dos principais assuntos no País nesta quarta-feira, 20, e repercutiu também no meio político. Parlamentares de grande influência reagiram à notícia.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse estar decepcionada com Chico após a cantora escrever a música que leva o nome de seu ex-namorado. Ela afirmou em postagem que sua filha pediu para fazer essa manifestação pública. "Arrasadas", escreveu.