Cearense Wellington Macedo é convocado para depor na CPMI

Jornalista e blogueiro foi preso semana passada, acusado de envolvimento com tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília

O jornalista e blogueiro cearense Wellington Macedo teve depoimento à comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro marcado para quinta-feira, 21 de setembro (21/9).

Macedo irá comparecer na condição de investigado. Portanto, terá direito de permanecer em silêncio. Ele foi preso na última quinta-feira, 14, no Paraguai, nas proximidades da governadoria do Alto Paraná, extremo leste do país.