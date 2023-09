Piso da Enfermagem no Ceará é sancionado por Elmano e pagamento começa na próxima folha

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), sancionou na tarde de quinta-feira, 7, a lei que implanta o Piso da Enfermagem no Ceará. A sanção ocorreu horas antes de Elmano embarcar em viagem à China e transferir o cargo para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

Elmano agradeceu aos parlamentares pela aprovação. “Quero agradecer aos deputados e deputados por terem votado e aperfeiçoado as matérias enviadas, todas elas importantes para o povo cearense e para o desenvolvimento do nosso estado. Por isso, elas estão sancionadas a partir de agora”, disse durante live nas redes sociais.

O pagamento do Piso da Enfermagem aos servidores do Estado do Ceará foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na quarta-feira, 6.