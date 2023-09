Ministério das Mulheres repudia masturbação coletiva de estudantes em partida de vôlei feminino

A Associação Atlética Acadêmica José Douglas Dallora, da Unisa, publicou um comunicado nesta segunda-feira, 18, afirmando que as filmagens não são atuais e não representam os princípios e valores pregados pela atlética. Acrescentou também que não tolera ou compactua com qualquer ato de abuso ou discriminatório.

"Lançamos também uma cartilha da UNE explicando o que fazer e como podemos combater essa violência que acontecem quase que livremente. O que esses alunos homens pensam? Esse sentimento de impunidade, de que nada vai acontecer e isso não é verdade, por isso, cobramos um protocolo para que esses estudantes sejam punidos no rigor da lei. Ser mulher no Brasil é difícil, e ser mulher universitária é mais difícil ainda".

De acordo com a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Manuella Mirella, a organização está cobrando uma posição diretamente da Unisa, que até a publicação desta matéria não se pronunciou acerca do caso.

Acadêmicos do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, foram expulsos da competição esportiva entre universidades do curso, intitulada Intermed, após simularem masturbação coletiva durante uma partida de vôlei feminino. O episódio aconteceu em abril deste ano, contudo, o vídeo começou a ser veiculado nas redes sociais neste sábado, 16.

Conforme reportagem do portal Uol, publicada em 2022, a prática tornou-se uma "tradição" realizada pelos internos. Todavia, a ação do grupo de estudantes pode ser enquadrada no art.215 do Código Penal como crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.

Mensagens em grupos de WhatsApp, captadas pela reportagem, mostravam que os calouros recebiam uma lista com os eventos que seriam realizados na universidade ao longo do período, como torneios e campeonatos. "A tradição dos bixos (calouros) homens na abertura é correr pelado na quadra com as outras faculdades".

Nas redes sociais, a deputada estadual Marina do MST (PT-RJ) mostrou indignação com a atitude dos estudantes e questionou: "São essas mesmas figuras que cuidarão da nossa sociedade quando formados médicos?".