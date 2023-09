Estudantes de medicina simulam masturbação em jogo feminino, em SP

Estudantes de medicina simulam masturbação durante jogo feminino de vôlei, em São Paulo Crédito: Reprodução/ X

Acadêmicos do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, foram expulsos da competição esportiva entre universidades do curso, intitulada Intermed, após simularem masturbação coletiva durante uma partida de vôlei feminino. O episódio aconteceu nesse sábado, 16.

Nas imagens veiculadas na internet, mais de 20 homens aparecem correndo na quadra com calças abaixadas, encenando uma "Volta Olímpica", enquanto tocam suas partes íntimas. Em outra gravação, é possível ver a presença dos estudantes em uma plateia assistindo ao jogo feminino e simulando masturbação. Conforme reportagem do portal Uol, publicada em 2022, a prática tornou-se uma "tradição" realizada pelos internos. Todavia, a ação do grupo de estudantes pode ser enquadrada no art.215 do Código Penal como crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.

Em mensagens em grupos de WhatsApp captadas pela reportagem mostravam que os calouros recebiam uma lista com os eventos que seriam realizados na universidade ao longo do período, como torneios e campeonatos. "A tradição dos bixos (calouros) homens na abertura é correr pelado na quadra com as outras faculdades". Nas redes sociais, a deputada estadual Marina do MST (PT-RJ) mostrou indignação com a atitude dos estudantes e questionou: "São essas mesmas figuras que cuidarão da nossa sociedade quando formados médicos?". Veja Parte do time de futsal masculino da Unisa foi expulso dos jogos universitários porque simularam uma masturbação coletiva em dois momentos do campeonato. O ato se configura como importunação sexual e deve ser encarado com a seriedade que merece. — Marina do MST (@marinadomst) September 17, 2023 Além da deputada, internautas cobram que a Unisa se posicione acerca do ocorrido e da expulsão dos estudantes.

Veja No que se refere aos trotes violentos que os alunos costumam realizar, a universidade publicou, no início do semestre, um post afirmando ser contra prática dos trotes, característica marcante da faculdade. Confira