Lewandowski defende reforma administrativa em evento na Bolsa de NY

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, atual presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da CNI, afirmou nesta segunda, 18, que talvez seja necessária uma reforma administrativa para aumentar a eficiência e a produtividade do Estado, sobretudo dos serviços públicos.

"É algo que está na agenda do Congresso Nacional", disse em participação no fórum "Brasil em foco", que acontece na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). "Creio que a sociedade brasileira aguarda que essa iniciativa seja bem sucedida", emendou o ex-ministro, que defendeu um amplo diálogo sobre o tema com a sociedade em geral e com a própria administração pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mesmo painel, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, afirmou que os servidores públicos - que classificou como devotos - precisam ter à disposição uma forma de medir a eficiência do trabalho. Ele ponderou que essa avaliação, no entanto, precisa ser focada em demandas da sociedade, e não em demandas corporativas.