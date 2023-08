De Assis defende Evandro como nome do PT em Fortaleza, após reunião da cúpula petista

Ele, no entanto, voltou a fazer acenos positivos para o nome de Evandro e projetou que a candidatura petista será fruto de um arco de alianças justamente pelo nome de Evandro estar no centro. “Nós teremos um grande arco de aliança, porque o nome do Evandro ele amplia para que a gente ganhe as eleições de Fortaleza”, ressaltou.

Líder do PT na Assembleia Legislativa (Alece), De Assis Diniz comentou sobre a reunião entre a cúpula petista nesta quarta-feira, 16. O encontro reuniu o governador Elmano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana e o deputado federal José Guimarães, a quem De Assis apontou como “líderes” sobre possíveis acertos frutos do encontro. Um deles seria a candidatura de Evandro Leitão (PDT) para a prefeitura de Fortaleza , que deixaria sua atual legenda para se filiar ao PT.

O líder petista foi um dos primeiros filiados a defender publicamente o presidente da Assembleia Legislativa como candidato ao pleito municipal. Em nova defesa, De Assis avaliou que o ideal seria “privilegiar quem esteve no palanque” do PT em 2022. “Eu já falei há algum tempo atrás que defendo a tese que nós temos que privilegiar aqueles que estiveram no nosso palanque. O Evandro foi fundamental para a vitória do governador Elmano. O Evandro foi fundamental para a vitória do arco de aliança da nossa coligação”, disse.

Ele considerou como “natural” que Evandro ocupe a cabeça de chapa e coordene “todos nós na eleição municipal”. “É mais que natural que pela sua forma, o seu jeito, a sua capacidade, a sua liderança, ele esteja dentro dessa perspectiva de coordenar todos nós na eleição municipal de Fortaleza e o caminho natural é o PT”, ressaltou.