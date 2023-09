Após expulsão do PL, Yury do Paredão diz que ouvirá Camilo sobre filiação a novo partido

O deputado federal licenciado Yury do Paredão (sem partido) disse que ouvirá o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), antes de definir seu futuro partidário. Paredão está sem partido há cerca de dois meses. Ele foi informado que seria expulso do PL, sigla pela qual se elegeu, em julho. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, justificou a expulsão por “não comungar dos ideais” da legenda.



“Vou ouvir o ministro Camilo, em relação a essa minha escolha partidária. Ele como nosso grande líder do Ceará, seria uma grande falta de respeito não ouvi-lo. Por esses dias estarei me reunindo com ele para ouvi-lo e saber qual partido ele acha que o deputado que vos fala aqui deve se filiar”, disse Paredão, sem citar legendas, em entrevista na Assembleia Legislativa (Alece).

Desde antes da saída do PL, Paredão vinha ensaiando aproximação com o governo do presidente Lula (PT). Sobre a saída do PL e criticas que recebeu após ter feito uma foto fazendo o L, - símbolo utilizado pelo petista na campanha de 2022 -, com ministros do governo, Yury disse respeitar o posicionamento de alguns, mas não concordar. Ele reforçou que o PL estava indo por um viés que não condizia com seus valores pessoais.