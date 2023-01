Acilon diz que PL-Ceará fará "oposição responsável" a governo Elmano

Presidente do Partido Liberal (PL) no Ceará, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, afirmou que a sigla deve realizar uma "oposição responsável" ao governo de Elmano de Freitas (PT). A legenda fez oposição ao candidato petista nas últimas eleições estaduais e esteve no arco de alianças do ex-deputado federal Capitão Wagner (UB-CE), derrotado nas urnas ainda no primeiro turno.

Em entrevista nesta quarta-feira, 4, Acilon afirmou que o PL estadual ainda não manteve nenhum contato com o governo eleito, mas garantiu que a sigla deve manter sua "responsabilidade com o Ceará". O presidente do PL já relatou o desejo de manter uma "relação institucional" com a atual gestão do Palácio da Abolição.



"Nosso candidato a governo não foi eleito, mas temos altamente uma responsabilidade com o Ceará, então a nossa oposição é de respeito ao povo do Estado do Ceará. O PL é o que a gente chama de oposição responsável, diferente das oposições que querem a terra arrasada, nós queremos um Ceará muito melhor do que nós temos hoje", destacou o gestor.

O prefeito do Eusébio esteve em lado oposto do grupo governista na eleição nacional. Gonçalves atuou como intenso interlocutor da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. Já Elmano e o então candidato a senador Camilo Santana (PT) dedicaram-se à campanha vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O PL-CE, segundo Acilon, mantém contato por telefone com a direção nacional da sigla. Ele revela que a proposta é manter a equipe e as posturas assumidas durante a campanha eleitoral, onde o PL "foi eleito para ser oposição".

Uma reunião entre a bancada do Ceará e a nacional está marcada para o final de janeiro, mas os planos podem mudar a depender do recesso parlamentar e do resultado da eleição para a mesa diretora do Congresso. "Tudo isso, escolha dos membros e das comissões, todos esses aspectos devem anteceder nossa postura política para os próximos quatro anos, mas o povo nos escolheu para ser oposição", diz Gonçalves.



Até o momento, a depender do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o PL deve fazer "oposição certeira" ao governo Lula. Em vídeo gravado nesta semana, o político exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro e agradeceu na gravação aos apoiadores pela “vigília”, “empenho” e “esforço” nas manifestações realizadas em frente a quartéis e em rodovias federais.







