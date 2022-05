Acilon minimiza divisões no PL Ceará e diz que partido tem três pré-candidatos ao Senado

Em meio a resistências de membros do PL ao nome do empresário José Alberto Bardawil ao Senado, o presidente estadual do partido, Acilon Gonçalves, afirma que a legenda tem três pré-candidatos: o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto, o pastor Francisco Fernandes, além do próprio Bardawil.

A indicação do empresário divide opiniões dentro do partido como as da deputada estadual Dra. Silvana (PL) e da a pré-candidata à Câmara Federal Mayra Pinheiro (PL).

Sobre o assunto Pré-candidatura de empresário ao Senado sofre resistências no PL Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao O POVO, Silvana disse em tom de crítica não ter sido consultada sobre o quadro. "A Mayra (Pinheiro) levou diretamente. Não falou conosco, com ninguém. O partido são mais pessoas, não se constrói assim. Ninguém gosta desse tipo de condução".

O deputado estadual André Fernandes (PL) também participa do grupo que não é simpático ao empresário. Segundo ele, "o nome do Bardawil não é bem visto dentro da militância". "A maioria, se não a totalidade, dos parlamentares que hoje estão no PL não concordam com o nome dele, o presidente Bolsonaro não declarou apoio, como ele está dizendo, e eu não concordo com a candidatura do mesmo para o Senado", enfatiza Fernandes.

Mayra Pinheiro, por sua vez, responde que a pré-candidatura de Bardawil é legítima e "recebeu o aval do presidente do partido porque foi considerado uma excelente opção".

"Quem escolhe os representantes dos cargos majoritários do partido não sou eu. Essa atribuição é do presidente nacional do partido, do presidente estadual. Eu apenas fiz uma simples apresentação, e para tal não preciso consultar nenhum membro do partido", acrescentou Mayra, que ocupou cargo de secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde.

Minimizando as divisões em torno do nome de Bardawil, Acilon Gonçalves afirma que o PL no Ceará tem "três pré-candidaturas legítimas e que, dependendo do desempenho e da aceitação popular pré-convenção, qualquer uma delas poderá ser a escolhida na convenção partidária".



O empresário José Alberto Bardawil anunciou pré-candidatura ao Senado no último dia 7 de abril, com direito a vídeo ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Tags