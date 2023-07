Eleições 2024: quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte até agora

Terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, Juazeiro do Norte tem histórico de nunca ter reelegido um prefeito. No páreo, deve despontar o atual gestor Gledson Bezerra (Podemos), integrante de um partido que tem dado uma guinada em apoio ao Governo. Além dele, outras lideranças visam articular e lançar candidaturas.

Gledson foi eleito pela oposição, sob liderança do senador Eduardo Girão (Novo). Agora, o Podemos é comandado pelo prefeito de Aracati, Bismarck Maia, aliado do senador Cid Gomes (PDT). A mudança foi para ampliar o arco de aliança governista.

O prefeito era visto como uma possível perda para o Podemos, mas o gestor confirmou que vai permanecer e assumiu a vice-presidência do partido. Bismarck projeta o fortalecimento do apoio a sua gestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também cotado está o deputado estadual Fernando Santana (PT). Ao O POVO, o parlamentar não descartou a candidatura, mas ressaltou que ainda falta muito tempo para a eleição e as decisões só serão tomadas ano que vem.

“Vamos avaliar e discutir. Meu domicílio (eleitoral) ainda está em Juazeiro, sou nascido lá, mas decisões políticas pretendo tomá-las só ano que vem. Se serei ou não candidato, se vou apoiar alguém, só na hora que o prazo permitir”, disse.

No meio dessa disputa, deve haver espaço para um candidato do grupo do deputado federal Yury do Paredão (PL). Ele também não descartou concorrer à vaga, mas disse não ser prioridade.

“Se o Juazeiro do Norte quiser e achar que o deputado Yury tem que ser candidato a prefeito, eu vou ser candidato a prefeito (…) Estou pronto, não vou deixar minha cidade na mão”.



Nos bastidores, o deputado havia articulado a ida do vereador Capitão Vieira (PTB) para a presidência da Câmara Municipal, após o feminicídio da vereadora Yanny Brena (PL), que vinha em ascensão política. Haveria uma tentativa do deputado de, caso não seja o candidato, que a vaga pudesse ser ocupada pelo vereador.

Gledson Bezerra (Podemos)

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte. Crédito: Divulgação

Atual prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra tentará reeleição. Antes da prefeitura, ele disputou e venceu três eleições para vereador, sendo eleito pela primeira vez para os anos de 2009-2012. Ele foi vice-presidente da Câmara no período 2009-2012 e no período 2015-2016. Foi eleito presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte para o biênio seguinte.



No ano 2020, foi eleito prefeito de Juazeiro com 50.715 votos, correspondendo a 38,18% dos votos. Ele confirmou que vai permanecer no Podemos, após o partido mudar a presidência e iniciar aproximação com o governo estadual.



Fernando Santana (PT)

FORTALEZA, CE, BRASIL, 10.11.2022: Fernando Santana, presidente interino da assembléia. Adisia Sá é homenageada durante o XXV Congresso de Ouvidores do Brasil. Assembléia Legislativa. Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado estadual Fernando Santana (PT) está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa (Alece). Na última eleição, foi o quarto deputado mais votado. Está, pela terceira vez, como 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora da Assembleia.

Antes de ocupar cadeira no legislativo, foi secretário de Governo de Barbalha e atuou como coordenador da campanha eleitoral do ministro Camilo Santana, quando ele tentou ser eleito para o Governo do Ceará em 2014. Ele tem domicílio em Juazeiro do Norte e não negou concorrer ao cargo, mas ressaltou o tempo até a eleição.

Yury do Paredão (PL)

Deputado federal Yury do Paredão tirou licença do cargo por motivos pessoais Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Yuri do Paredão (PL) está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, mas sua candidatura recebeu apoio de diversos parlamentares. Ele foi um dos articuladores para que a irmão, a vereadora Yanny Brena assumisse a presidência da Câmara Municipal.

Com o assassinato da jovem, vítima de um feminicídio, o deputado atuou para que Capitão Vieira voltasse ao cargo, contra uma tentativa do atual prefeito de emplacar um aliado. Ele disse não ser prioridade ser prefeito, mas não descartou a possibilidade.

Capitão Vieira (PTB)

Capitão Vieira é presidente da Câmara de Municipal de Juazeiro pela segunda vez Crédito: Reprodução/Instagram

Capitão da Polícia Militar do Ceará, o vereador está em seu quarto mandato. Eleito vereador pela primeira vez nas eleições de 2012 e chegou a presidência da câmara no ano de 2014.

Nas eleições de 2020, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), teve um aumento mais expressivo de sua votação, sendo o terceiro vereador mais votado no município de Juazeiro do Norte, à época, onde permaneceu como vice-presidente no primeiro biênio 2021-2022. Haveria um articulação para que ele fosse o candidato do grupo do deputado Yuri do Paredão.